Château-Renard 45220 2ème Concours de Pétanque organisé par l’Amicale des Boulistes de Château-Renard.

Buvette, casse-croûtes et inscriptions sur place à partir de 13h15.

