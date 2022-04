2ÈME CIRCUIT DES MANOIRS ET CHÂTEAUX Montmirail Montmirail Catégories d’évènement: 72320

Montmirail

2ÈME CIRCUIT DES MANOIRS ET CHÂTEAUX Montmirail, 19 juin 2022, Montmirail. 2ÈME CIRCUIT DES MANOIRS ET CHÂTEAUX Montmirail

2022-06-19 10:30:00 – 2022-06-19 17:00:00

Montmirail 72320 Montmirail Pour le second circuit des manoirs du Perche Sarthois, vous découvrirez l’histoire et l’architecture extérieure de trois sites emblématiques du Perche Sarthois en compagnie des propriétaires et d’un guide-conférencier : Melleray, Saint-Jean-des-Echelles et Saint-Ulphace. Gratuit, prévoir son pique-nique. Réservation préalable obligatoire au Perche Sarthois. Circuit en voitures particulières. Pour le second circuit des manoirs du Perche Sarthois, vous découvrirez l’histoire et l’architecture extérieure de trois sites emblématiques du Perche Sarthois en compagnie des propriétaires et d’un guide-conférencier : Melleray, Saint-Jean-des-Echelles et Saint-Ulphace. Gratuit, prévoir son pique-nique. Réservation préalable obligatoire au Perche Sarthois. Circuit en voitures particulières. Montmirail

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: 72320, Montmirail Autres Lieu Montmirail Adresse Ville Montmirail lieuville Montmirail Departement 72320

Montmirail Montmirail 72320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmirail/

2ÈME CIRCUIT DES MANOIRS ET CHÂTEAUX Montmirail 2022-06-19 was last modified: by 2ÈME CIRCUIT DES MANOIRS ET CHÂTEAUX Montmirail Montmirail 19 juin 2022 72320 Montmirail

Montmirail 72320