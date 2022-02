2EME CHAMPIONNAT DU RAGOUT D’ESCOUBILLES Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault Le 2ème championnat du monde du Ragoût d’Escoubilles est lancé. Venez nombreuses et nombreux le déguster le 27 février dans la cour de la Mairie de Pézenas ! Pour cela il suffit juste de s’inscrire au 0621832725.

Le 2ème championnat du monde du Ragoût d'Escoubilles est lancé. Venez nombreuses et nombreux le déguster le 27 février dans la cour de la Mairie de Pézenas ! Pour cela il suffit juste de s'inscrire au 0621832725.

10€ (plat + fromage) On vous attend dans la joie et la bonne humeur. Évènement organisé par le XV Poquelin.

