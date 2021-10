Montbronn Montbronn Montbronn, Moselle 2EME BALADE GOURMANDE DE NOËL Montbronn Montbronn Catégories d’évènement: Montbronn

Moselle

2EME BALADE GOURMANDE DE NOËL Montbronn, 5 décembre 2021, Montbronn. 2EME BALADE GOURMANDE DE NOËL 2021-12-05 10:15:00 10:15:00 – 2021-12-05 12:00:00 12:00:00

Montbronn Moselle Montbronn Moselle Grand Est France 35 EUR Tout public Adultes Lors de cette 2ème édition de la balade gourmande de Noël, 6 étapes gourmandes seront proposées aux marcheurs sur un parcours de 8 km. Le Père Noël sera présent sur le parcours ! Inscriptions avant le 20 novembre, par sms au 06 70 80 14 53 – chèque à envoyer à M. Daniel Petri, 39 rue Principale – 57510 GRUNDVILLER.

Pass sanitaire requis. Parcours adapté à tous les âges. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés. +33 6 70 80 14 53 http://www.kronoracingteam.fr/ OTIPB dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT DU PAYS DE BITCHE Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

