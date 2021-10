Poligny Poligny Jura, Poligny 2ème acte des 30 ans de Côté Cour Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

2ème acte des 30 ans de Côté Cour Poligny, 23 octobre 2021, Poligny. 2ème acte des 30 ans de Côté Cour 2021-10-23 – 2021-10-23 Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue

Poligny Jura Poligny Jura EUR RENDEZ-VOUS samedi 23 octobre 2021 à 15h et 17h, à la Chapelle de la Congrégation de Poligny. Pour fêter son 30ème anniversaire, Côté Cour vous offre 2 représentations et un goûter spécial… 15h – Spectacle “Ouvre la cage” de la compagnie Petitgrain – danse – à partir de 2 ans – 30 minutes 16h – Goûter spécial anniversaire 17h – Spectacle “Ouvre la cage” de la compagnie Petitgrain – danse – à partir de 2 ans – 30 minutes Elle s’ennuie ferme cette danseuse. Elle passe de jeu en jeu pour passer le temps, un tour de trottinette, un chat perché. Rien n’y fait. Alors quand, après une roulade, elle découvre une grande volière dorée, attirée, elle s’y faufile et s’y trouve piégée. La danseuse se pare alors progressivement d’un plumage. Accès gratuit au spectacle et au goûter. RESERVATION OBLIGATOIRE au 03 81 25 51 45 ou à billetterie@cotecour.fr billetterie@cotecour.fr +33 3 81 25 51 45 https://www.cotecour.fr/ RENDEZ-VOUS samedi 23 octobre 2021 à 15h et 17h, à la Chapelle de la Congrégation de Poligny. Pour fêter son 30ème anniversaire, Côté Cour vous offre 2 représentations et un goûter spécial… 15h – Spectacle “Ouvre la cage” de la compagnie Petitgrain – danse – à partir de 2 ans – 30 minutes 16h – Goûter spécial anniversaire 17h – Spectacle “Ouvre la cage” de la compagnie Petitgrain – danse – à partir de 2 ans – 30 minutes Elle s’ennuie ferme cette danseuse. Elle passe de jeu en jeu pour passer le temps, un tour de trottinette, un chat perché. Rien n’y fait. Alors quand, après une roulade, elle découvre une grande volière dorée, attirée, elle s’y faufile et s’y trouve piégée. La danseuse se pare alors progressivement d’un plumage. Accès gratuit au spectacle et au goûter. RESERVATION OBLIGATOIRE au 03 81 25 51 45 ou à billetterie@cotecour.fr dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Ville Poligny lieuville 46.83713#5.70918