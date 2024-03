2e2m • Roue libre Centre Olivier-Messiaen – Champigny-sur-Marne – Val-de-Marne Champigny-sur-Marne, vendredi 17 mai 2024.

2e2m • Roue libre Centre Olivier-Messiaen – Champigny-sur-Marne – Val-de-Marne Champigny-sur-Marne Vendredi 17 mai, 17h30, 20h30

Début : 2024-05-17 17:30

Fin : 2024-05-17 18:00

Création pour instruments et vélos retournés Vendredi 17 mai, 17h30, 20h30 1

Roue Libre est un projet musical porté par le compositeur Maël Bailly et l’ensemble de musique contemporaine 2e2m. Il s’agit de célébrer le caractère, festif, joyeux, bruité et industrieux du vélo par le son.

Trois vélos « solistes » montés sur des pieds d’atelier, sont joués par trois percussionnistes, et sont utilisés comme des instruments de musique de premier plan.

Cliquetis de dérailleurs, tintements de rayon, crissements d’objets sur jantes tournoyantes, mélodies de chute des outils sur le sol de béton font leur univers sonore dans cette pièce inédite.

– PROGRAMME –

Maël Bailly

Sortir

pour guitare et alto

2e interlude

pour alto et guimbarde

3e interlude

pour alto et flûte

Roue libre • création mondiale

pour flûte, clarinette, harpe, violoncelle, 3 percussions, 4 guitares

– DISTRIBUTION –

Léo Margue, direction

Jean-Philippe Grometto, flûte

Véronique Fèvre, clarinette

Marion Lénart, harpe

Jean-Baptiste Bonnard, percussion

Violaine Willem, alto

David Simpson, violoncelle

Rémi Guirimand, Bastien Mouly, Camille Peron et Marcus Forster, guitares

– INFOS PRATIQUES –

► Vendredi 17 Mai 2024

► 17H30 à l’association Roues Libres à Charenton (84 Quai des Carrières, 94220 Charenton-le-Pont) et 20H30 au Centre Olivier Messiaen (4 rue Proudhon, 94500 Champigny-sur-Marne)

► Entrée libre – Réservation possible par mail à contact@ensemble2e2m.fr

+ d’infos : https://bit.ly/43BHaVp

Production 2e2m, en partenariat avec les associations Roues libres (Charenton) et Cyclofficine (Ivry). Cette saison 2e2m bénéficie du soutien de la Fondation Von Ernst Siemens.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, de la Spedidam et de la MMC (Maison de la Musique Contemporaine).

Centre Olivier-Messiaen – Champigny-sur-Marne – Val-de-Marne 4 rue Proudhon, 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne