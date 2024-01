2e2m • Music for a while (musique de l’instant présent) L’atelier du plateau, Paris Paris, vendredi 5 avril 2024.

Voyage dans des temps croisés, juxtaposés, à travers la musique d’aujourd’hui et du compositeur baroque Henry Purcell Vendredi 5 avril, 20h00 1

Le Trio 2M est constitué de trois musiciennes membres de l’ensemble 2e2m.

Sarah Givelet, Claire Merlet et Dorothée Nodé- Langlois partagent sur scène leur passion pour les musiques de création. Avec Music For a While, elles nous font explorer des temps croisés, revisités, juxtaposés, à travers les musiques d’aujourd’hui et celles du compositeur baroque Henry Purcell.

Entre Henry Purcell et son contemporain britannique Garth Knox, plusieurs centaines d’années les séparent. Le contexte de création a changé : les instruments ne sont plus les mêmes, le diapason aussi, l’architecture des salles de concert a évolué.

Pourtant, nous pouvons entendre un lien. C’est ce qui nous surprend lorsqu’on écoute certaines mélodies ou progressions, rappelant les sonorités et l’écriture d’une musique plus ancienne. En utilisant leurs instruments d’époques et de lutherie différentes, les trois musiciennes nous emmènent à l’écoute de l’instant, là où la modernité propre à chaque musique se révèle.

– PROGRAMME –

Henry Purcell

Trio pour deux voix de dessus et basse

György Kurtág

Jelek, játékok és üzenetek (extraits)

Henry Purcell

Fantaisie pour violes en Fa Majeur

Sofia Avramidou

What can that be but my apple tree ? (Nouvelle version pour trio à cordes)

Henry Purcell

Fantaisie pour violes en Ré mineur

Garth Knox • Création mondiale

Commande de 2e2m

Henry Purcell

Fantaisie pour violes en Sol mineur

Andrew Norman

A companion Guide to Rome

György Kurtág

Jelek, játékok és üzenetek

– INFOS PRATIQUES –

► Vendredi 5 Avril 2024 • 20h

► Atelier du Plateau • 5 rue du Plateau – 75019 Paris

► Billeterie : https://bit.ly/47I4RMh

Coproduction 2e2m, Atelier du Plateau.

Cette saison, 2e2m bénéficie du soutien de la Fondation Ernst von Siemens.

L'atelier du plateau, Paris 5 rue du plateau Quartier du Combat Paris 75019 Ile-de-France