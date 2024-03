2e2m • Le son de l’arc-en-ciel LA GRANGE DÎMIÈRE – THÉÂTRE DE FRESNES Fresnes, mercredi 29 mai 2024.

2e2m • Le son de l’arc-en-ciel LA GRANGE DÎMIÈRE – THÉÂTRE DE FRESNES Fresnes Mercredi 29 mai, 13h30, 15h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-29 13:30

Fin : 2024-05-29 14:30

Conte musical contemporain Mercredi 29 mai, 13h30, 15h00 1

Un conte sensible et drôle à la découverte de la création musicale ou l’histoire d’une petite fille et d’un pou cherchant à recréer le « son de l’arc-en-ciel »…

Une création imaginée par le compositeur Karl Naegelen et l’écrivain Julien Gaillard.

Guidés par Élise Caron et les musiciens de 2e2m, petits et grands s’aventureront dans une exploration du son et de l’écoute, laissant libre cours à leur imagination !

____

– PROGRAMME –

Karl Naegelen

Le son de l’arc-en-ciel

récitante, flûte, piano, percussions, violon, violoncelle

– DISTRIBUTION –

Elise Caron, récitante

Jean-Philippe Grometto, flûte

Chae-Um Kim, piano

Clément Delmas, percussion

Dorothée Nodé-Langlois, violon

Sarah Givelet, violoncelle

—

Lila Burdet, lumières

Julien Gaillard, livret

____

INFOS PRATIQUES

► Mercredi 29 Mai 2024 à 13H30 et 15H

► LA GRANGE DÎMIÈRE – THÉÂTRE DE FRESNES

41, rue Maurice Ténine, 94260 FRESNES

► + d’infos : https://bit.ly/3TMOTed

______

Production 2e2m, avec l’aide de la Spedidam et de la MMC (Maison de la Musique Contemporaine).

Cette saison 2e2m bénéficie du soutien de la Fondation Ernst von Siemens.

LA GRANGE DÎMIÈRE – THÉÂTRE DE FRESNES 41, rue Maurice Ténine 94260 FRESNES Fresnes 94260 Val-de-Marne