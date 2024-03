2e2m ● Peter Pan Espace Germinal, Fosses Fosses, vendredi 3 mai 2024.

2e2m ● Peter Pan Espace Germinal, Fosses Fosses Vendredi 3 mai, 19h30

Début : 2024-05-03 19:30

Fin : 2024-05-03 20:30

Concert de sortie de résidence Vendredi 3 mai, 19h30 1

https://bit.ly/3TlAQOi

L’Ensemble 2e2m et la compagnie de théâtre Le Boucan s’associent pour proposer une nouvelle version de Peter Pan, un spectacle entre 50 et 60 minutes tous publics à partir de 7-8 ans.

Peter Pan, figure emblématique connue de tous, est revisité dans ce projet à travers une composition nouvelle du pianiste/compositeur Antoine Arnera et une narration de l’autrice Pauline Haudepin.

Cette musique originale, mêlant des sonorités modernes aux accents de Rock sophistiqué vient souligner le destin si particulier de Peter Pan et des personnages qui l’accompagnent, en questionnant la place de chacun. Ce groupe constitue en fait une communauté en quête d’imaginaire et de nouvelles manières de vivre, tel un miroir du monde dans lequel nous vivons. L’écriture originale permet notamment de repenser la place et le rôle des figures féminines sous un angle plus actuel, qui dépasse les stéréotypes et leur redonne une juste place dans la communauté. Une autre question centrale est aussi celle du passage de l’enfance à l’âge adulte, avec des protagonistes qui refusent de grandir et s’entêtent à rester « en dehors ». Tant de sujets captiveront petits et grands dans ce Peter Pan fédérateur qui touche et rassemble au delà des âges. Lors de cette résidence à l’espace Germinal, l’ensemble 2e2m collaborera avec le choeur d’enfants de Fosses pour un premier spectacle.

_______

Coproduction 2e2m / Cie Le Boucan, avec l’aide de la Spedidam.

Cette saison, 2e2m bénéficie du soutien de la Fondation Ernst von Siemens.

_______

– PROGRAMME –

Antoine Arnera

Création mondiale • commande de 2e2m

Comédien, clarinette, clavier, percussions, violon, alto, cymbalum, choeur d’enfants du conservatoire de Survilliers

– DISTRIBUTION –

Pauline Haudepin, livret

Alex Crestey, mise en scène

Eloïse Simonis, costumes

Valentin Paul, création lumière

●

Léo Margue, direction

●

Antoine Arnera, clavier Véronique Fèvre, clarinette

François Vallet-Tessier, percussion

Dorothée Nodé-Langlois, violon

Claire Merlet, alto

Mihai Trestian, cymbalum

Johan Boutin, comédien

Chœur des enfants perdus, chœur d’enfants du conservatoire de Survilliers

_________________

► Vendredi 3 mai 2024 • 19h30

► Espace Germinal • 2 Av. du Mesnil, 95470 Fosses

► ENTRÉE LIBRE

► réservations par mail : contact@ensemble2e2m.fr

► + d’infos : https://bit.ly/3TlAQOi

Espace Germinal, Fosses 2 Avenue du Mesnil 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise