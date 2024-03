2e Trophée Phocéen de Ballet sur glace Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

2e Trophée Phocéen de Ballet sur glace Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’Association Phocéenne des Sports de Glace organise une compétition internationale de ballet sur glace à la patinoire du Palais Omnisports Marseille Grand Est.

Cette compétition accueillera plus de 350 patineuses et patineurs de toute la France et aussi de l’étranger avec un équipe suisse et une équipe espagnole.

Venez nombreux pour soutenir notre belle équipe « Massillia » 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06

Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement 2e Trophée Phocéen de Ballet sur glace Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille