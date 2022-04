2e Tournoi de pétanque et de golf Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2e Tournoi de pétanque et de golf Pléneuf-Val-André, 26 mai 2022, Pléneuf-Val-André. 2e Tournoi de pétanque et de golf Rue de la Plage des Vallées Golf Bluegreen et Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André

2022-05-26 – 2022-05-27 Rue de la Plage des Vallées Golf Bluegreen et Parc de l’Amirauté

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Rendez-vous pour un moment de partage, musique et détox. Fort du succès de sa 1re édition, le tournois se renouvelle. Jeudi 26 mai

** Golf

De 11h à 19h au 18 trous du Golf BlueGreen

**Pétanque

De 10h à 18h au parc de l’Amirauté Vendredi 27 mai

