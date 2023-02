2e salons des minéraux fossiles Centre Congrès Agora Aubagne Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhone Aubagne EUR Cette exposition / vente présente des minéraux d’une valeur scientifique inestimable, gemmes et bijoux d’une beauté remarquable.

Découverte des bienfaits des cristaux riches en énergie, avec des exposants spécialisés en Lithothérapie.



Avec en plus, 500 m² consacrés aux dinosaures avec des reproductions complètes, des fouilles paléontologiques. Puzzle géant et espace photo seront mis à disposition gratuitement pour les petits et les grands ! Ce salon propose des minéraux, fossiles, gemmes, cristaux & bien-être et bijoux de créateurs.

Exposition – Vente – Expertise – Conférence

Venez découvrir les merveilles de la terre ! +33 4 42 18 08 08 Centre Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne

