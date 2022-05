2e rencontre Musique ! Au Grand Mirail Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

2e rencontre Musique ! Au Grand Mirail Centre culturel Alban-Minville, 11 juin 2022, Toulouse. 2e rencontre Musique ! Au Grand Mirail

Centre culturel Alban-Minville, le samedi 11 juin à 14:00

Faites des activités ! ———————- **Un événement organisé dans le cadre des Cités Educatives** Venez découvrir l’étendue des activités musicales proposées dans les quartiers du Grand Mirail ! ### Au programme : **Concerts et ateliers musicaux, rencontre avec les structures proposant un enseignement musical dans le quartier du Grand Mirail (Topophone, CRR PlayMusic…).**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

