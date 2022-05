2e Rallye sur le Pouce

2e Rallye sur le Pouce, 10 juin 2022, . 2e Rallye sur le Pouce

2022-06-10 – 2022-06-10 Concours d’autostop. Réalisez un parcours à énigmes en 8 étapes sur le Plateau

Picard et remportez :

-Vélo électrique

-Vélo de ville

-Trottinette électrique

-Places de cinés CONDITIONS

-Limité à 20 équipes

-Assistance systématique à toutes les étapes en cas de difficulté

-Départ de la gare de Saint-Just-en-Chaussée à 14 h,

-Temps estimé du parcours à 2 h 30

– Ouvert à tous les âges (pour les mineurs, l’autorisation parentale obligatoire et les – de 16 ans doivent faire équipe avec un adulte).

-Sur inscription gratuite en ligne Concours d’autostop. Réalisez un parcours à énigmes en 8 étapes sur le Plateau

Picard et remportez :

-Vélo électrique

-Vélo de ville

-Trottinette électrique

-Places de cinés CONDITIONS

-Limité à 20 équipes

-Assistance systématique à toutes les étapes en cas de difficulté

-Départ de la gare de Saint-Just-en-Chaussée à 14 h,

-Temps estimé du parcours à 2 h 30

– Ouvert à tous les âges (pour les mineurs, l’autorisation parentale obligatoire et les – de 16 ans doivent faire équipe avec un adulte).

-Sur inscription gratuite en ligne +33 3 44 78 70 02 Concours d’autostop. Réalisez un parcours à énigmes en 8 étapes sur le Plateau

Picard et remportez :

-Vélo électrique

-Vélo de ville

-Trottinette électrique

-Places de cinés CONDITIONS

-Limité à 20 équipes

-Assistance systématique à toutes les étapes en cas de difficulté

-Départ de la gare de Saint-Just-en-Chaussée à 14 h,

-Temps estimé du parcours à 2 h 30

– Ouvert à tous les âges (pour les mineurs, l’autorisation parentale obligatoire et les – de 16 ans doivent faire équipe avec un adulte).

-Sur inscription gratuite en ligne CC Plateau Picard dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville