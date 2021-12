2e Normandy Equestrian Winter Tour Saint-Arnoult, 18 janvier 2022, Saint-Arnoult.

2e Normandy Equestrian Winter Tour Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox & Bucks Saint-Arnoult

2022-01-18 – 2022-01-19 Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox & Bucks

Saint-Arnoult Calvados

Organisé par l’Association Cheval Normandie, le Normandy Equestrian Winter Tour (NEW Tour) est un circuit indoor de valorisation dédié aux jeunes chevaux, cavaliers et investisseurs. Ce circuit s’intègre dans le circuit d’hiver mis en place par la Société hippique française (SHF) proposant des parcours d’entraînement permettant aux cavaliers, professionnels comme amateurs, de préparer au mieux leurs chevaux de saut d’obstacle pour le début de la saison.

Les épreuves du 2e NEW Tour se disputent sur sept dates, trois au Pôle international du Cheval Longines Deauville et quatre au pôle de Saint-Lô. Quatre catégories d’épreuves de type « Formation » sont proposées (Training I à IV). Elles sont adaptées au niveau des jeunes chevaux et respectent le cahier des charges de la SHF. Les tours n’entrent pas dans les quotas d’épreuves maximum du circuit Cycle Classique SHF.

16 décembre à Saint-Lô

11 et 12 janvier à Saint-Lô

18 et 19 janvier à Deauville

25 et 26 janvier à Saint-Lô

1er et 2 février à Deauville

8 et 9 février à Saint-Lô

15 et 16 février à Deauville

