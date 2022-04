2e marche solidaire des Lumières La Motte-Saint-Jean, 22 mai 2022, La Motte-Saint-Jean.

2e marche solidaire des Lumières La Motte-Saint-Jean

2022-05-22 – 2022-05-22

La Motte-Saint-Jean Saône-et-Loire La Motte-Saint-Jean

6 6 EUR Solidarité Baskouré vous propose deux circuits de 6 et 12 km, passant parmi les plus beaux points de vue de La Motte-Saint-Jean.

Des ravitaillements culturels et gourmands sont proposés en cours de chemin.

À l’arrivée et au départ, buvette, spécialités africaines à emporter, vente d’artisanat burkinabè et exposition sur l’association.

Les bénéfices récoltés par l’association financeront des lampes solaires, nécessaires aux écoliers de l’école de Renguin (commune de Badkoure, BURKINA FASO) pour les aider dans leur scolarité. La commune n’est pas électrifiée et le soir se couche entre 17h30 et 18h30 dans cette partie du monde.

solidarite.baskoure@gmail.com

La Motte-Saint-Jean

