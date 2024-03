« 2e Légion Augusta » association de reconstitution historique Musée gallo-romain Biesheim, samedi 18 mai 2024.

« 2e Légion Augusta » association de reconstitution historique Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée gallo-romain Entrée libre sans inscription

La Legio II Augsusta- 3ème Cohorte, a pour but la reconstitution historique antique et plus précisément l’évocation historique de la vie des légionnaires et de leurs pérégrinations quotidiennes au 1er siècle de notre ère. La 2e légion Augusta a été présente en Alsace sur les sites de Strasbourg/Argentorate et Brumath/Brocomagus dès 17 ap. JC. Sa mission était de poursuivre la pacification des tribus locales et de protéger le Limes Rhénan des incursions germaniques.

C’est ainsi que l’association « II-Legio Augsusta », dans une démarche pédagogique, offrira aux visiteurs du musée un panorama vivant du fait militaire romain de l’époque romaine, de la grande stratégie à la tactique, de l’armement aux techniques de combats, en passant par la vie quotidienne du légionnaire.

Musée gallo-romain Le Capitole Place de la Mairie, 68600 Biesheim Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est http://www.biesheim.fr/culture__tourisme_et_loisirs/musee_gallo-romain_23.php https://twitter.com/mgr_biesheim?lang=fr Le musée est consacré au site romain d’Oedenburg, occupé du Ier au Ve siècle. Des camps militaires, des temples, un praetorium et un palais fortifié ont été mis au jour dans cette agglomération antique majeure. La présentation thématique des collections permet d’appréhender la vie quotidienne et la fonction militaire du site, à travers les rites funéraires, les pratiques religieuses, la parure, la vaisselle et les outils des artisans. Vous y découvrirez une intaille exceptionnelle représentant l’empereur Commode.

© Musée gallo-romain

© II-Legio Avgvusta