2e journée Pomologique à Anctoville Aurseulles, 9 octobre 2021

Aurseulles Calvados

La “Pomologie” (du latin pomum = fruit) est la discipline scientifique qui traite de tous les fruits comestibles; c’est une partie de l’arboriculture fruitière.

Cette deuxième journée “Pomologie” vous propose de rencontrer des jardiniers passionnés, de déterminer les variétés, et de reconnaître les maladies et les parasites. Vous pourrez également recueillir, auprès des jardiniers, des conseils de culture, de greffage, et de taille.

Journée proposée par la Médiathèque d’Aurseulles, la Corporation Saint Fiacre de Bayeux et le Verger de Sauvegarde de Maltot.

