2ème Journée mondiale des Pauvres “Un pauvre crie, le Seigneur entend” (Ps 33,7) : Tel est le thème défini par le Pape François dans son message du 13 juin 2018 qui annonce cette prochaine Journée mondiale des Pauvres. A Paris ce seront 3 jours pour mettre les pauvres au cœur de nos communautés : Vendredi 16 novembre : Veillée de prière présidée par Mgr Aupetit à la Basilique du Sacré Cœur. Samedi 17 novembre : “Portes ouvertes de la Solidarité” dans les 5 vicariats du Diocèse. Dimanche 18 novembre : Rassemblement diocésain à la paroisse Saint Eustache. Messe à 11h présidée par Mgr Aupetit suivie d’un banquet festif dans l’église. Messe présidée par Mg Aupetit suivie d’une rencontre et d’un banquet Église Saint-Eustache 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris Paris Quartier Les Halles

