2e Fête des Plantes et des Fleurs au Château de Digoine

La Fête des Plantes et des Fleurs est réservée à toutes les branches de l’horticulture ainsi qu’aux formes d’industrie, d’artisanat et d’art ayant un rapport avec les plantes et les fleurs, l’entretien et la mise en valeur des espaces verts. Elle a comme objectif de créer un lieu de rencontre entre ceux qui produisent ou diffusent les végétaux et ceux qui les plantent où les utilisent. Il s’agit aussi pour les exposants de mieux se faire connaître et de vendre leurs produits. **A propos du Château de Digoine :** Situés en Bourgogne du Sud, le Château et les Jardins de Digoine constituent l’un des plus authentiques et prestigieux exemple d’architecture et de paysages du XVIIIe siècle. **Classé « Monument Historique » et « Jardin Remarquable »**, Digoine se distingue par sa somptueuse roseraie, sa serre de plantes exotiques, son immense parc avec étang et son petit théâtre privé restauré ; un véritable joyau du XIXe siècle dans lequel le violoncelliste Jacques Offenbach et l’actrice Sarah Bernhardt ont donné des représentations ! **Le domaine est aujourd’hui l’un des lieux de tournage emblématiques de l’émission « Secrets d’Histoire » présentée par Stéphane Bern.**

Exposant : 7€ ml/week-end – Public : Château, jardins, théâtre et fête adulte : 12€ / Jardins et fête adulte : 5€ : Château, jardins, théâtre et fête enfant – personne handicapée 5€ / Jardins et fête enfant – personne handicapée : 3€. – de 7 ans gratuit.

La Fête des Plantes et des Fleurs se déroulera dans les jardins de Digoine les samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 de 10h à 18h. Elle fera partie intégrante de la découverte des espaces extérieurs.

Château de Digoine 71430 Palinges Palinges Saône-et-Loire



