Saint-Ulphace Sarthe Saint-Ulphace • Concerts dans tout le village

• Programmation de qualité avec des artistes francophones français et d’autres pays.

• Ateliers avec les enfants (résidence d’artistes, école communale)

• La rencontre entre les artistes et les habitants. Vendredi 10 juin :

20h, Concert au CMIR : Joël Favreau, concert Brassens Samedi 11 juin :

De 11h à 18h, scène ouverte et restitution des ateliers.

Repas en chanson au restaurant « La Brasserie du Midi »

Soirée CMIR :

Concert artiste international (Afrique, réunion, canada…) à définir Dimanche 12 juin :

11h, concert à l’église

15 h : création spectacle « Jonasz au Grenier et autres merveilles »

Détail de la programmation : www.roussigny.fr Les Ateliers : pédagogie et implication de la population

Il sera proposé avant le festival, à l’école, des ateliers animés par des artistes. Ateliers d’écriture, de chant qui feront l’objet d’une restitution publique au cours du Festival.

