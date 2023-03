2e festival des Harmonies du 13 : fête du centenaire Espace des Libertés Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Au programme 4 orchestres d’harmonies

16h : Académie de Mandolines de Marseille

17h : Ecoles SUZUKI (violons et violoncelles et contrebasses) de Marseille (120 enfants de 3 ans à 18 ans)

18h : Ensemble Vocal PHILHARMONIA (50 choristes)

Durant 2 jours ce festival a pour ambition de faire découvrir à un public la richesse et la diversité d'orchestres amateurs régionaux. http://cmf13.opentalent.fr/

