LA CHUTE DU MUR DE BERLIN : LA LIBERTÉ RETROUVÉE 2e étage Montesquieu-Volvestre, 7 novembre 2023, Montesquieu-Volvestre.

Montesquieu-Volvestre,Haute-Garonne

Gérard ARROYO présente à la médiathèque de Montesquieu-Volvestre du 7 au 18 novembre son exposition « La Liberté retrouvée » sur la chute du mur de BERLIN..

2023-11-07 fin : 2023-11-18 12:30:00. .

2e étage 3, place de l’Hôtel de Ville

Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



Gérard ARROYO presents his exhibition « La Liberté retrouvée » on the fall of the Berlin Wall at the Montesquieu-Volvestre media library from November 7 to 18.

Gérard ARROYO presenta su exposición « La Liberté retrouvée » (La Libertad recobrada) sobre la caída del Muro de Berlín en la mediateca Montesquieu-Volvestre del 7 al 18 de noviembre.

Gérard ARROYO zeigt in der Mediathek von Montesquieu-Volvestre vom 7. bis 18. November seine Ausstellung « La Liberté retrouvée » über den Fall der Mauer in BERLIN.

