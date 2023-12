Défi Rallye Photo 2e étage de la maison de Fabrèges Laruns, 4 janvier 2024, Laruns.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 17:30:00

fin : 2024-01-04

Parcourez le village de Fabrèges et soyez les premiers à prendre en photo tous les objets disséminés grâce à votre sens de l’observation, la rapidité et la réflexion..

2e étage de la maison de Fabrèges Maison de Fabrèges

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées