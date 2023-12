« La petite planète bleue » 2e étage de la maison de Fabrèges Laruns, 26 décembre 2023, Laruns.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 17:30:00

fin : 2023-12-26

Un spectacle musical fusionnant des titres d’Henri Dès, Aldebert, Hugues Aufray et de composition qui sensibilise tous les âges à l’importance de l’écologie, encourageant la solidarité et la responsabilité envers l’environnement pour les générations futures..

2e étage de la maison de Fabrèges Maison de Fabrèges

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées