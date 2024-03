2e édition du Festival du film coréen de Toulouse CINÉMA LE CRATÈRE Toulouse, samedi 13 avril 2024.

2e édition du Festival du film coréen de Toulouse Du 13 au 20 avril 2024 13 – 20 avril CINÉMA LE CRATÈRE Renseignements sur www.coree-a-toulouse.com ou www.cinemalecratere.com

Après le succès des deux premières éditions du Woori Festival de 2021 et 2022, et en prélude à la troisième édition prévue pour septembre 2024, l’Association Franco-Coréenne de Toulouse (AFCT) est fière d’annoncer la seconde édition du Festival du Film Coréen de Toulouse, toujours en partenariat avec le cinéma d’art et d’essai Le Cratère.

Pas moins d’une vingtaine de films seront ainsi programmés : documentaires, courts-métrages, films patrimoniaux et d’animation, sorties récentes, avant-premières et œuvres inédites en salles composeront cette édition aux genres diversifiés, de la comédie dramatique ’au film jeunesse en passant par le thriller mâtiné d’horrifique. Jung July, Kim Jee-woon, Lee Chang-dong, Kim Ki-duk seront autant de réalisateurs convoqués pour balayer un paysage cinématographique coréen, passé et présent, toujours captivant. Un focus sur la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook ou le cinéma d’auteur de Hong Sang-soo viendront émailler cette semaine de (re)découvertes et d’échanges en compagnie de spécialistes et de passionnés.

CINÉMA LE CRATÈRE 95 Grande Rue Saint-Michel Toulouse 31400

