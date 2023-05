2e édition du Festival AMITIÉS MUSICALES INTERNATIONALES, piano Église Saint-Merry, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces de Jean-Philippe Rameau, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Enrique Granados, Sergueï Rachmaninov, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Dmitri Chostakovitch, Franz Liszt, Fazil Say, Sergueï Bortkiewicz, Henri Mancini et Maurice Ravel

Arstiom Shaplyka (Biélorussie)

Arstiom Shaplyka est lauréat de nombreux concours internationaux de piano dont notamment l’Open Competition of Piano Music Performers de Minsk (Biélorussie) en 2008, dans le cadre duquel il s’est produit avec orchestre, ou encore le Concours International de Piano de Saint-Petersbourg (Russie) en 2012. Musicien professionnel, Arstiom a effectué ses études de piano au Belarusian State Academy of Music et est titulaire d’un Master en Arts. Soliste du Belarusian State Philharmonic Orchestra, Arstiom se produit régulièrement en concert avec orchestre en Biélorussie, Espagne, Italie, Russie ou encore en Lituanie. En parallèle à sa carrière de concertiste, Arstiom a créé une École de Musique et d’Arts à Minsk (Biélorussie) où il enseigne le piano et l’art-thérapie.

Marina Shaplyka (Biélorussie)

Marina Shaplyka a commencé le piano à l’âge de sept ans. Elle a obtenu un diplôme de piano et un Master en Histoire de l’Art au Belarusian State Academy of Music. Elle donne actuellement de nombreuses conférences scientifiques au Département de la Théorie Musicale et à la Faculté de Musicologie du Belarusian State Academy of Music. Elle enseigne par ailleurs le piano notamment à des musiciens amateurs qui l’impressionnent par leur degré de passion de la musique, ses élèves étudiant par ailleurs dans le domaine de l’informatique, des médias, ou encore du sport.

Marina dédie également une partie de son temps à l’organisation de concerts pour des musiciens biélorusses et étrangers au Belarusian State Philharmonic.

Sean Sutherland (Saint-Vincent et les Grenadines)

Sean Sutherland est lauréat de nombreux concours internationaux de piano. Il a notamment remporté, en 2021, le 1er Prix du Concours Chopin de Varsovie en Pologne (Section amateur concertiste). Il a également été finaliste en 2017 du Concours international de piano de Boston, finaliste en 2019 du Concours international Piano Bridges de Saint-Pétersbourg (Russie), et demi-finaliste en 2016 et en 2022 du Concours International Van Cliburn (Dallas/Fort Worth, États-Unis). Sean s’est produit à plusieurs reprises avec le National Steel Symphony Orchestra de Trinidad et Tobago en interprétant le 1er Concerto de Tchaïkovsky ou encore la Rhapsody in Blue de Gerswhin. En parallèle à sa carrière musicale, Sean a suivi des études académiques à Stanford (États-Unis) ainsi qu’au MIT de Boston, et exerce actuellement des fonctions de Chef de Produit dans l’industrie à Toronto (Canada).

Violetta Kataeva (Biélorussie)

Violetta Kataeva a tout d’abord suivi des études professionnelles de piano où elle a obtenu son diplôme au Music College de Minsk (Biélorussie) avant finalement d’opter pour une carrière plus traditionnelle tournée vers les métiers du design dans le domaine de la coiffure. Elle a participé à plusieurs reprises au Concours International Piano Bridges de Saint-Petersbourg (Russie) et donne régulièrement des concerts lors de festivals dédiés aux grands amateurs.

Claire Meissner – Bernard (Suisse)

Fascinée par le cerveau humain et sa capacité à mémoriser et interpréter de la musique, Claire Meissner-Bernard fait des études scientifiques multidisciplinaires axées sur les neurosciences et obtient son doctorat à Paris en 2017. Elle est actuellement post-doctorante à Bâle où elle poursuit ses travaux de recherche sur le cerveau.

Passionnée par la musique, elle débute le piano à l’âge de douze ans et se produit en 2007 au festival « Jeunes Talents » à Strasbourg. Elle participe régulièrement à des concours de piano et a gagné plusieurs prix, notamment le premier Prix du concours international Piano Bridges de Saint-Pétersbourg (Russie). En 2022, elle réalise son rêve en se produisant pour la première fois avec orchestre à Milan dans le Concerto n°20 de Mozart.

Michael Stefanakis (Grèce)

Michael Stefanakis a commencé à étudier le piano à l’âge de sept ans puis a continué ses études musicales en 2014 au Conservatoire National d’Athènes où il a obtenu son diplôme d’études supérieures de piano dans la classe de Mme Marina Labrinoudi. Michael a été demi-finaliste du Concours International de Piano Van Cliburn 2022 (Dallas/Fort Worth, ÉEtats-Unis). En parallèle à ses activités musicales, Michael a effectué des études de droit à Athènes et est actuellement Senior Manager dans le département de comptabilité internationale de la société Deloitte en Grèce.

Maria Bondarenko (Biélorussie)

Maria Bondarenko est fondatrice de l’association culturelle « Renaissance Classics » qui organise tous les ans des concerts et festivals internationaux à Minsk destinés à promouvoir des musiciens amateurs de haut niveau et permettant de démontrer qu’il est tout à fait possible de concilier la pratique de la musique à un niveau de concertiste avec un métier sans rapport avec la musique. Le dernier festival international Pianistes Amateurs Concertistes s’est tenu à Minsk en octobre 2019. Maria est mathématicienne et directrice d’une société informatique à Minsk (Biélorussie).

Keng Siong Sim (États-Unis / Singapour)

Keng Siong Sim est né à Singapour et a commencé à étudier le piano à l’âge de onze ans. Il a ensuite poursuivi ses études de piano à l’Université de York (Royaume-Uni), puis à l’Université de Massachussets Aherst (USA) où il a obtenu un Master en Musique. En parallèle, il a obtenu des distinctions musicales au Royal College of Music de Londres ainsi qu’au Trinity College of Music de Londres pour ses interprétations pianistiques. Il a enfin remporté le 1er Prix du Concours International de Piano de Washington (États-Unis) en 2012. Son répertoire de prédilection se tourne notamment vers des compositeurs rarement joués tels que Bortkiewicz mais non moins intéressants d’un point de vue musical, ainsi que vers des pièces de jazz. Keng pratique également la musique de chambre où il a notamment obtenu un Certificat Supérieur de la Royal School of Music de Londres. En parallèle à la pratique musicale, Keng est actuaire à Washington.

Jeremias Mameghani (Allemagne)

Jeremias Mameghani est lauréat de nombreux concours internationaux dont notamment le 1er Prix 2014 du Concours International de piano d’Aachen (Allemagne) et le 1er Prix 2022 du Concours International de piano de Cologne. Il a également été finaliste en 2012 du Concours International de piano de Washington. Il est invité régulièrement à se produire en concert à Paris, à New York à la New York Piano Association, ainsi que lors du Concours international de piano de San Diego. Il organise également de nombreux concerts tant pour les pianistes amateurs que les professionnels, notamment pour le compte d’œuvres caritatives en faveur de l’Ukraine en 2022 et pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et Syrie. En parallèle à ses activités musicales, Jeremias est avocat spécialisé dans le droit d’asile.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

