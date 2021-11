2e édition de Building Bridges Autre lieu, 29 novembre 2021, Genève.

2e édition de Building Bridges

du lundi 29 novembre au jeudi 2 décembre à Autre lieu

Lancé à Genève en 2019 pour agir sur l’agenda international et l’avenir de la finance durable, Building Bridges réunira des acteurs internationaux de la finance, des autorités gouvernementales de l’ONU, des ONG et du monde universitaire, offrant ainsi une vaste gamme de compétences en matière de finance et de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Cette édition débutera le lundi 29 novembre 2021 par le Building Bridges Summit. Celui-ci rassemblera un panel unique de dirigeants suisses et internationaux et d’orateurs de renommée mondiale autour d’une vision et d’un objectif communs: accélérer la transition écologique vers un modèle économique mondial aligné sur les impératifs des Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), avec la finance comme catalyseur. La plupart des événements se dérouleront en présentiel à Genève et certaines sessions seront diffusées en direct sur le web à l’intention d’une audience internationale du lundi **29 novembre au jeudi 2 décembre 2021**. Programme et inscription: [www.buildingbridges.org](https://www.buildingbridges.org/) Lieux : Maison de la Paix, Forum Genève, Impact Hub et Campus Biotech.

Gratuit

Evénement dédié à la finance durable

Autre lieu Genève



