2e Deauville Outdoor – Salon international de l'aventure haut de gamme

5 mai 2023

2e Deauville Outdoor – Salon international de l’aventure haut de gamme

Centre International de Deauville
1 avenue Lucien Barrière
Deauville
Calvados

2023-05-05 – 2023-05-07

Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière

Deauville

Calvados

Ce salon est entièrement dédié aux grands passionnés d’aventure afin qu’ils puissent rencontrer les marques et les organisateurs de leurs prochains rêves : safaris, voyages, raids, bivouacs, véhicules SSV, armurerie de luxe, collections d’habillement et d’accessoires haut de gamme, acquisition de domaines forestiers, d’étangs ou de territoires de chasse…

Au programme, 4 pôles dédiés aux thèmes de la chasse et de l’évasion :

– Hunting et sa sélection d’équipements haut-de-gamme (grands couteliers, armuriers de luxe…)

– Offroad et ses grandes marques de véhicules dédiés à la chasse

– Freeride et ses VTT à assistance électrique, accessoires, vêtements techniques…

– Adventure pour repérer l’aventure de ses rêves et rencontrer les organisateurs d’expéditions

Compétition de ball-trap et expositions d’art animalier seront également mis à l’honneur durant le salon.

contact@deauville-outdoor.com +33 6 16 10 36 65 https://deauville-outdoor.com/

