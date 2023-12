SOIRÉE PYJAMA SPÉCIALE NOËL 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais, 1 décembre 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Mareuil-sur-Lay-Dissais,Vendée

Dans une ambiance cosy spéciale Noël, venez avec votre plus beau pyjama pour profiter d’une soirée de découvertes et de rires !.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 20:45:00. .

2bis rue du Lay Médiathèque les Voyageurs

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire



In a cosy Christmas atmosphere, come along in your best pyjamas for an evening of discovery and laughter!

En un acogedor ambiente navideño, venga con su mejor pijama para pasar una velada de descubrimientos y risas

In einer gemütlichen Atmosphäre speziell für Weihnachten können Sie Ihren schönsten Pyjama mitbringen, um einen Abend voller Entdeckungen und Lachen zu genießen!

Mise à jour le 2023-11-28 par Vendée Expansion