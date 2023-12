DANSER ! UNE SEMAINE DE FESTIVITÉS 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais, 4 décembre 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Mareuil-sur-Lay-Dissais,Vendée

Quand la nuit tombe tôt et que les jours raccourcissent, voici une semaine de festivités pour s’amuser, délirer et retrouver la joie des « Musicals » !.

2023-12-12 fin : 2023-12-16 . .

2bis rue du Lay Médiathèque les Voyageurs

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire



When night falls early and the days grow shorter, here?s a week of festivities to have fun, get delirious and rediscover the joy of the Musicals!

¡A medida que la noche cae pronto y los días se acortan, he aquí una semana de festividades para divertirse, pasarlo bien y redescubrir la alegría de los Musicales!

Wenn die Nacht früh hereinbricht und die Tage kürzer werden, gibt es eine Woche voller Spaß, Freude und Musicals!

Mise à jour le 2023-11-30 par Vendée Expansion