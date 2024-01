Exposition : Secrets de Fabrique 2bis rue des Frères Lumières Mulhouse, mardi 2 mai 2023.

Mulhouse Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-05-02 14:00:00

fin : 2024-07-05 17:00:00

Aimé, détesté, perçu de mille façons possibles et différentes, le patrimoine industriel se livre dans une exposition de 200 m2. Neuf personnages proposent de vous servir de guide lors de cette promenade parsemée de jeux et manipulations à travers le passé, les présents et les futurs possibles des sites industriels d’ici et d’ailleurs.

0 EUR.

2bis rue des Frères Lumières

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région