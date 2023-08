Journée découverte 2bis rue de la Gabelle Cérences, 2 septembre 2023, Cérences.

Cérences,Manche

9h30 : Accueil.

10h00 : initiation à la méditation.

11h00 : introduction au bouddhisme.

12h00 : visite et histoire du centre.

12h30 : temps convivial – boissons locales et saveurs maison.

13h30 : visite et histoire du centre.

14h00 : atelier de yoga.

15h00 : atelier de qi-gong.

16h00 : atelier de pleine conscience..

2023-09-02 09:30:00 fin : 2023-09-02 17:00:00. .

2bis rue de la Gabelle

Cérences 50510 Manche Normandie



9:30am: Welcome.

10:00am: introduction to meditation.

11h00 : introduction to Buddhism.

12h00 : visit and history of the center.

12:30 pm: convivial time – local drinks and homemade flavors.

1:30 pm: tour and history of the center.

2:00 pm: yoga workshop.

3:00 pm: qi-gong workshop.

4pm: mindfulness workshop.

9.30 h: Bienvenida.

10.00: Introducción a la meditación.

11.00: Introducción al budismo.

12.00: Visita e historia del centro.

12.30: Tiempo social – bebidas locales y sabores caseros.

13:30: Visita e historia del centro.

14:00: taller de yoga.

15:00: taller de Qi-gong.

16:00: taller de mindfulness

9.30 Uhr: Begrüßung.

10.00 Uhr: Einführung in die Meditation.

11.00 Uhr: Einführung in den Buddhismus.

12.00 Uhr: Besuch und Geschichte des Zentrums.

12.30 Uhr: Gesellige Zeit – lokale Getränke und hausgemachte Aromen.

13.30 Uhr: Besuch und Geschichte des Zentrums.

14.00 Uhr: Yoga-Workshop.

15.00 Uhr: Qi-gong-Workshop.

16.00 Uhr: Achtsamkeitsworkshop.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche