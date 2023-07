After Work 2bis RD936 Montfort, 30 juin 2023, Montfort.

Montfort,Pyrénées-Atlantiques

Ambiance chaleureuse et décontractée avec le groupe Jem’s & Lolo. La valeur sûre qui ne manque jamais de créer cette belle ambiance autour de tapas et de boissons variées..

2023-06-30 fin : 2023-06-30 22:30:00. .

2bis RD936 Expérience Béarn

Montfort 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A warm and relaxed atmosphere with the group Jem’s & Lolo. A sure bet for creating a great atmosphere over tapas and a variety of drinks.

Un ambiente cálido y relajado con el grupo Jem’s & Lolo. Una apuesta segura para crear un buen ambiente entre tapas y bebidas variadas.

Warme und entspannte Atmosphäre mit der Gruppe Jem’s & Lolo. Der sichere Wert, der es nie versäumt, diese schöne Atmosphäre bei Tapas und verschiedenen Getränken zu schaffen.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Béarn des Gaves