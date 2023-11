RENCONTRE LITTÉRAIRE ET MUSICALE AVEC FRANÇOISE CANETTI 2bis place Jeanne d’Arc Metz, 23 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Françoise Canetti, qui a passé son enfance dans les coulisses du théâtre des Trois Baudets, vous plonge dans l’univers de son père Jacques Canetti, l’immense producteur musical qui a révélé de grands artistes de la chanson française tels que Brassens, Brel, Béart, Gainsbourg, Mouloudji, Félix Leclerc, Catherine Sauvage, Raymond Devos… mais aussi Jeanne Moreau chanteuse, Serge Reggiani, Jacques Higelin et beaucoup d’autres.

Entrée libre. Tout public

Jeudi 2023-11-23 18:30:00 fin : 2023-11-23 . 0 EUR.

2bis place Jeanne d’Arc LA JEHANNE

Metz 57000 Moselle Grand Est



Françoise Canetti, who spent her childhood backstage at the Théâtre des Trois Baudets, plunges you into the world of her father Jacques Canetti, the immense music producer who revealed such great artists of French chanson as Brassens, Brel, Béart, Gainsbourg, Mouloudji, Félix Leclerc, Catherine Sauvage, Raymond Devos… but also Jeanne Moreau, Serge Reggiani, Jacques Higelin and many others.

Free admission

Françoise Canetti, que pasó su infancia entre bastidores en el teatro Trois Baudets, le adentra en el universo de su padre Jacques Canetti, el gran productor musical que dio a conocer a grandes artistas de la chanson francesa como Brassens, Brel, Béart, Gainsbourg, Mouloudji, Félix Leclerc, Catherine Sauvage, Raymond Devos… así como Jeanne Moreau, Serge Reggiani, Jacques Higelin y muchos otros.

Entrada gratuita

Françoise Canetti, die ihre Kindheit hinter den Kulissen des Theaters Trois Baudets verbrachte, lässt Sie in die Welt ihres Vaters Jacques Canetti eintauchen, des immensen Musikproduzenten, der große Künstler des französischen Chansons wie Brassens, Brel, Béart, Gainsbourg, Mouloudji, Félix Leclerc, Catherine Sauvage, Raymond Devos…, aber auch Jeanne Moreau als Sängerin, Serge Reggiani, Jacques Higelin und viele andere hervorgebracht hat.

Freier Eintritt

