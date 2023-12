Pipo & Maestro 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement, 6 mars 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06

« Pipo & Maestro » sur la scène de l’Espace musical Hypérion le 6 mars. Une vraie comédie burlesque pour le jeune public..

Une vraie comédie burlesque pour le jeune public.Enfants

Maestro est maître de musique, il veut faire découvrir à son jeune public différents instruments de musique tels que la flûte, le piano, la guitare, le tambour, la cymbale ainsi que des instruments traditionnels et médiévaux.



L’arrivée du clown Pipo qui veut chanter vient perturber la leçon de musique. De sa valise en bois et pour la plus grande joie des enfants, Pipo sortira toutes sortes d’objets et d’instruments de musique plus farfelus les uns que les autres, ce qui mettra le flegme de Maestro à rude épreuve.



Une vraie comédie burlesque pour le jeune public.



Par Antoine Garrido et Maxime Pissane.



Spectacle jeune public de 4 à 7 ans.

2bis Avenue Maréchal Foch Espace musical Hypérion

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille