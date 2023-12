Esparto 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement, 23 février 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Esparto en concert sur la scène de l’Espace musical Hypérion le 23 février..

Le Trio ensoleillé du Sud de la France Esparto, groupe de pop enivrante fait rimer mélodie et intelligence sur des notes énergiques aux influences diverses. Il distille des mélodies sur des sons de ballades folk et une pop suave, le tout accompagné de paroles soigneusement ciselées et inspirantes.



Cette musique s’écoute comme on plonge dans un bouquin de voyage, créant des scénarios imaginaires, évoquant des lieux et éclairant nos visages d’un sourire spontané.

2bis Avenue Maréchal Foch Espace musical Hypérion

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille