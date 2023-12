Bloom Bat 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Bloom Bat 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement, 2 février 2024, Marseille 4e Arrondissement. Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02 Bloom Bat en concert sur la scène de l’Espace musical Hypérion..

Bloom Bat en concert sur la scène de l’Espace musical Hypérion.

Musicien autodidacte depuis 2005 Bloom Bat joue du ukulélé, de la guitare, du lapsteel, de la basse ou encore de la clarinette.



L’artiste compose tous ses morceaux en alliant des styles colorés au son d’une musique douce et lumineuse fleurie d’instruments en tout genre. Un véritable « Melting Pot » aux influences Rock, Folk, Hip-Hop Jazzy des années 1990. .

2bis Avenue Maréchal Foch Espace musical Hypérion

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Code postal 13004 Lieu 2bis Avenue Maréchal Foch Adresse 2bis Avenue Maréchal Foch Espace musical Hypérion Ville Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Latitude 43.3062 Longitude 5.4011 latitude longitude 43.3062;5.4011

2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/