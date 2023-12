1 vers 2 trop 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement, 19 janvier 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement

2024-01-19 20:30:00

« 1 vers 2 trop » sur la scène de l'Espace musical Hypérion.

Après mille déboires, de groupes en bouteilles, ce duo a fermenté, pour accoucher de poésies allongées sur un lit de musique : en somme de la « poésique ». Alors, trinquer aux vers de Genet et se tâcher d’un rouge Aragon. Rire aux éclats le rictus crispé, glissant sur les tourments d’Artaud. Et, marteau, se brûler les lèvres de sels noirs Baldwin…



La recette est simple : des textes posés d’une voix sur l’harmonie d’un piano et les cadences de batterie – le tout arrosé d’une voix qui oscille entre spoken words et chanson.



Par Cédric Benard et Djibril Maîga.

