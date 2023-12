Compagnie Maïrol 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement, 5 janvier 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 14:30:00

fin : 2024-01-05

Spectacle présenté par Maïté Cronier et Roland Deloi..

Spectacle présenté par Maïté Cronier et Roland Deloi.Enfants

Créée à Marseille en 2009 sous l’impulsion de Maïté Cronier et Roland Deloi, la compagnie choisit dès ses débuts de consacrer ses créations à la petite enfance. La crise du Covid a dévoilé les grandes défaillances et la vulnérabilité du monde d’aujourd’hui, c’est pourquoi les spectacles s’articulent autour de quelques thèmes centraux : grandir, affronter la peur, coopérer, l’écoute, choisir, etc. Ceci permet de fournir aux jeunes enfants une nourriture sensorielle et de développer le lien social nécessaire à leur épanouissement.



Spectacle jeune public.

.

2bis Avenue Maréchal Foch Espace musical Hypérion

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille