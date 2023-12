Visite guidée : Etre une femme dans le camp Philip Morris et les cités provisoires 2B Rue du 8 Mai 1945 Gonfreville-l’Orcher Catégories d’Évènement: Gonfreville-l'Orcher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09 Femmes d’hier et d’aujourd’hui – Proposé par la Ville de Gonfreville-l’Orcher, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des femmes. Du camp US aux cités provisoires, les femmes ont occupé une place importante : infirmières, soldates, épouses de guerre ou, par la suite, mères de familles, ménagères, ouvrières… Pourtant, leur implication dans la vie des camps militaires et des cités est souvent oubliée. Posant un nouveau regard sur leur rôle, cette visite thématique réévalue leur contribution durant cette période. Durée : 50 min – Visites à 9h30, 10h30 et 11h30.

Gratuit, sur réservation au 02 35 13 16 53 ou maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr.

2B Rue du 8 Mai 1945

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie

