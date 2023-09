Visite guidée : Maison du patrimoine et des cités provisoires 2B Rue du 8 Mai 1945 Gonfreville-l’Orcher, 2 mars 2024, Gonfreville-l'Orcher.

Gonfreville-l’Orcher,Seine-Maritime

Guerres et Paix – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Proposé par la Ville de Gonfreville-l’Orcher

En 1945, Gonfreville l’Orcher a accueilli sur son territoire le camp militaire américain Philip Morris, transformé après le départ des GI’s en trois cités provisoires pour y loger des sinistrés havrais. Venez découvrir la vie de ce camp US et le quotidien des familles réfugiées dans ces logements sans confort en visitant les dernières baraques réhabilitées par la commune. Dans ces baraques transformées en musée, vous trouverez maquettes, témoignages, photos.

Visite à 10h.

Gratuit – Durée : 1h30.

Réservation obligatoire par téléphone 02 35 13 16 53 ou maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2024-03-02 10:00:00 fin : 2024-03-02 . .

2B Rue du 8 Mai 1945 Maison du patrimoine et des cités provisoires

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



Wars and Peace – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Suggested by Ville de Gonfreville-l?Orcher

In 1945, Gonfreville l?Orcher was home to the Philip Morris American military camp, transformed after the GIs left into three temporary housing estates to accommodate disaster victims from Le Havre. Come and discover the life of this US camp, and the daily lives of the families who took refuge in these uncomfortable dwellings, by visiting the last barracks rehabilitated by the commune. In these barracks, now transformed into a museum, you’ll find models, personal accounts and photos.

Visit at 10 a.m.

Free – Duration: 1h30.

Reservations required by telephone 02 35 13 16 53 or maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr.

Meeting point to be announced on registration.

Guerras y paz – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Propuesto por la Ciudad de Gonfreville-l’Orcher

En 1945, Gonfreville-l’Orcher albergó el campamento militar estadounidense Philip Morris, que se transformó en tres viviendas provisionales tras la marcha de los soldados para acoger a las víctimas de la catástrofe de Le Havre. Venga a descubrir la vida de este campamento estadounidense y el día a día de las familias que se refugiaron en este alojamiento incómodo visitando los últimos barracones renovados por las autoridades locales. En estos barracones, ahora transformados en museo, encontrará maquetas, relatos personales y fotografías.

Visita a las 10h.

Gratuita – Duración: 1h30.

Imprescindible reservar por teléfono 02 35 13 16 53 o maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Kriege und Frieden – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Angeboten von der Stadt Gonfreville l?Orcher

1945 beherbergte Gonfreville l’Orcher auf seinem Gebiet das amerikanische Militärlager Philip Morris, das nach dem Abzug der GIs in drei provisorische Siedlungen umgewandelt wurde, um dort die Katastrophenopfer aus Le Havre unterzubringen. Besuchen Sie die letzten Baracken, die von der Gemeinde saniert wurden, und erfahren Sie mehr über das Leben in diesem US-Lager und den Alltag der Familien, die in diese komfortlosen Unterkünfte geflüchtet waren. In diesen Baracken, die in ein Museum umgewandelt wurden, finden Sie Modelle, Zeitzeugenberichte und Fotos.

Besichtigung um 10 Uhr.

Kostenlos – Dauer: 1,5 Stunden.

Reservierung erforderlich per Telefon 02 35 13 16 53 oder maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

