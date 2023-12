Cet évènement est passé Concert de Noël de l’Ensemble Vocal de Guéret 2B Place du 8 Mai Sainte-Feyre Catégories d’Évènement: Creuse

Sainte-Feyre Concert de Noël de l’Ensemble Vocal de Guéret 2B Place du 8 Mai Sainte-Feyre, 16 décembre 2023, Sainte-Feyre. Sainte-Feyre Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 17:00:00

fin : 2023-12-16 Concert avec l’Ensemble Vocal de Guéret.

Cheffe de Chœur : Marie-Christine Josset.

Première partie : Quator Canthem.

2B Place du 8 Mai Eglise

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13

2B Place du 8 Mai Sainte-Feyre Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-feyre/