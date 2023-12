Vente d’objets de Noël 2B Place du 19 Mars 1962 Ambazac, 1 décembre 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

L’école Paul Cézanne organise, le jour de la foire, une vente d’objets de Noël fabriqués par les élèves pour financer leur classe de mer 2024. Cela permet de faire 2 belles actions : dénicher un petit cadeau original et permettre aux enfants de faire un beau voyage !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 12:00:00. .

2B Place du 19 Mars 1962

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the day of the fair, the Paul Cézanne school is organizing a sale of Christmas items made by the pupils to finance their 2024 sea class. This will enable us to do 2 great things: find a small original gift and enable the children to go on a wonderful trip!

El día de la feria, la escuela Paul Cézanne organiza una venta de artículos navideños realizados por los alumnos para financiar su clase de vela 2024. Esto nos permitirá hacer 2 grandes cosas: ¡encontrar un pequeño regalo original y permitir a los niños realizar un viaje maravilloso!

Die Paul-Cézanne-Schule organisiert am Tag der Messe einen Verkauf von Weihnachtsartikeln, die von den Schülerinnen und Schülern hergestellt wurden, um die Seefahrtklasse 2024 zu finanzieren. So kann man zwei schöne Dinge tun: ein kleines, originelles Geschenk finden und den Kindern eine schöne Reise ermöglichen!

