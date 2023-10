Chasse aux trésors de Noël : Retour aux origines latines… 2a rue du Château La Petite-Pierre, 25 novembre 2023, La Petite-Pierre.

La Petite-Pierre,Bas-Rhin

Partez à la découverte de La Petite Pierre et répondez aux énigmes qui vous seront proposées pour résoudre cette chasse ! Ne vous laissez pas distraire et soyez attentifs aux détails des façades des maisons si vous souhaitez découvrir le mot-trésor !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 17:00:00. 0 EUR.

2a rue du Château

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est



Discover La Petite Pierre and answer the puzzles that will be proposed to you to solve this hunt! Don’t get distracted and pay attention to the details of the houses’ facades if you want to discover the treasure word!

¡Descubre La Petite Pierre y responde a los enigmas que se te propondrán para resolver esta cacería! ¡No te distraigas y presta atención a los detalles de las fachadas de las casas si quieres descubrir la palabra tesoro!

Entdecken Sie La Petite Pierre und beantworten Sie die Rätsel, die Ihnen gestellt werden, um diese Jagd zu lösen! Lassen Sie sich nicht ablenken und achten Sie auf die Details der Häuserfassaden, wenn Sie das Schatzwort entdecken wollen!

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre