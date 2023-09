Exposition Williann x Marie Meier « Reines de Musique » 2a rue du château La Petite-Pierre, 1 septembre 2023, La Petite-Pierre.

La Petite-Pierre,Bas-Rhin

Une exposition à venir découvrir sans plus attendre sur le thème de la musique par les artistes Williann et Marie Maier..

2023-09-01 fin : 2023-09-30 12:00:00. 0 EUR.

2a rue du château

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est



An exhibition on the theme of music by artists Williann and Marie Maier.

Exposición sobre el tema de la música de los artistas Williann y Marie Maier.

Eine Ausstellung zum Thema Musik von den Künstlern Williann und Marie Maier, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre