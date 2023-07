Balade à VTT de la Petite Pierre à Graufthal 2a rue du château La Petite-Pierre, 12 août 2023, La Petite-Pierre.

La Petite-Pierre,Bas-Rhin

Cette balade en vélo vous conduira de La Petite Pierre vers la vallée de la Zinsel dans le charmant village de Graufthal..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . 0 EUR.

2a rue du château

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est



This bike ride will take you from La Petite Pierre to the Zinsel valley in the charming village of Graufthal.

Este paseo en bicicleta le llevará desde La Petite Pierre por el valle del Zinsel hasta el encantador pueblo de Graufthal.

Diese Fahrradtour führt Sie von La Petite Pierre ins Zinsel-Tal in das charmante Dorf Graufthal.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre