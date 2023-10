FESTIVAL DE SCRABBLE 2A Rue des Proyes La Bresse, 29 juin 2024, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Scrabble pour les licenciés et activités annexes gratuites pour le public (Tarot, Trivial Pursuit, pétanque, Jarnac, ping-pong, Scrabble détente, belote, rallye pédestre, rami.). Plus d’informations sur www.scrab88.fr. Tout public

Vendredi 2024-06-29 fin : 2024-07-08 . 0 EUR.

2A Rue des Proyes Halle des Congrès

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Scrabble for members and free activities for the general public (Tarot, Trivial Pursuit, pétanque, Jarnac, ping-pong, Scrabble détente, belote, walking rally, rummy, etc.). Further information at www.scrab88.fr

Scrabble para los socios y actividades gratuitas para el público en general (Tarot, Trivial Pursuit, petanca, Jarnac, tenis de mesa, Scrabble détente, belote, rally a pie, rummy, etc.). Para más información, visite www.scrab88.fr

Scrabble für Lizenznehmer und kostenlose Nebenaktivitäten für die Öffentlichkeit (Tarot, Trivial Pursuit, Petanque, Jarnac, Tischtennis, Scrabble détente, Belote, Rallye pédestre, Rommé). Weitere Informationen unter www.scrab88.fr

Mise à jour le 2023-09-29 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES