ACCUEIL DES VACANCIERS 2A rue des Proyes La Bresse, 26 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Un rendez-vous à ne pas manquer pour réussir ses vacances. Rendez-vous pour un pot de bienvenue* avec la présence des professionnels du tourisme qui vous proposeront des activités et des visites à faire pendant les vacances. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.. Tout public

Mardi 2023-12-26 10:00:00 fin : 2023-12-26 12:00:00. 0 EUR.

2A rue des Proyes Halle des Congrès

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



An appointment not to be missed for a successful vacation. Meet for a welcome drink* with the presence of tourism professionals who will suggest activities and visits to do during the vacations. *Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

Una cita ineludible para pasar unas buenas vacaciones. Reúnase para tomar una copa de bienvenida* con la presencia de profesionales del turismo que le sugerirán actividades y visitas para realizar durante las vacaciones. *El abuso del alcohol es peligroso para la salud. Bebe con moderación.

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um Ihren Urlaub erfolgreich zu gestalten. Treffen Sie sich zu einem Willkommensdrink* mit der Anwesenheit von Tourismusfachleuten, die Ihnen Aktivitäten und Besichtigungen vorschlagen, die Sie während Ihres Urlaubs unternehmen können. *Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen genießen.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES