DIMANCHE EN JEU 2A Rue des Proyes La Bresse, 19 novembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

la ludothèque de la MLC de La Bresse, ses bénévoles et ses partenaires, organisent un événement gratuit pour toute la famille autour du jeu (jeux de société, jeux géants, d’adresse, de construction, coin des tout petits…). Buvette et gourmandises en vente.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 fin : 2023-11-19 . 0 EUR.

2A Rue des Proyes Halle des Congrès

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



the toy library of the MLC of La Bresse, its volunteers and partners, organize a free event for the whole family around the game (board games, giant games, skill, construction, corner of the very small…). Refreshments and sweets on sale.

la ludoteca del CLM de La Bresse, sus voluntarios y socios, organizan un evento gratuito para toda la familia en torno a los juegos (juegos de mesa, juegos gigantes, juegos de habilidad, juegos de construcción, rincón de los niños…). Venta de refrescos y dulces.

die Ludothek der MLC von La Bresse, ihre Freiwilligen und ihre Partner organisieren eine kostenlose Veranstaltung für die ganze Familie rund um das Spiel (Gesellschaftsspiele, Riesenspiele, Geschicklichkeitsspiele, Konstruktionsspiele, Ecke für die ganz Kleinen…). Getränke und Leckereien werden verkauft.

